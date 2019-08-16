РИАМО - 16 авг. Цветы эустомы, завезенные на территорию Подмосковья из Нидерландов, оказались заражены табачной белокрылкой, партию растений пришлось уничтожить по итогам проверки, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Вредителя выявили на складе временного хранения ЗАО «Западные Ворота» (Можайский округ), когда цветы проходили через расположенный на складе временного хранения фитосанитарный контрольный пост.

«При досмотре срезов цветов эустомы (происхождением Нидерланды) был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – табачная белокрылка», – отмечается в сообщении.

Позже экспертиза, проведенная в лаборатории Всероссийского центра карантина растений (ВНИИКР), подтвердила наличие карантинного вредителя. В соответствии с фитосанитарным законодательством России из-за заражения все растения были уничтожены.

Табачная белокрылка является крайне опасным вредителем. При массовом размножении белокрылки листья растений засыхают и опадают. Имаго табачной белокрылки переносит вирусные заболевания табака, огурцов, хлопчатника, томатов и цветочных культур. Из-за этого вредителя может погибнуть до 80% урожая.