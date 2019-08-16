РИАМО - 16 авг. В столичном районе Нагатинский Затон первые девять семей из дома №5 на улице Судостроительной заключили договоры с департаментом городского имущества на равнозначные квартиры по программе реновации, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Жильцы переселяются в новостройку по адресу: улица Судостроительная, 17. Переселение началось в конце июня. Также в новостройку ранее переехали жители дома №15 на улице Судостроительной.

«На днях первые девять семей, то есть треть жильцов дома №5 на Судостроительной улице, стали законными правообладателями квартир, заключив договоры с департаментом. Еще четыре семьи приглашены в департамент для подписания договоров в ближайшие дни», - сказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Житель дома №5 по улице Судостроительной Владимир Становов отметил, что практически переехал в новую квартиру вместе с семьей.

«Никто из нас не сомневался относительно переселения и предлагаемого варианта: все-таки дом новый, планировка совершенно другая. Поэтому решение принимали коллективно и на предложенный вариант согласились, не раздумывая. К тому же нам абсолютно бесплатно в инфоцентре предложили помощь с переездом, который в итоге занял намного меньше времени, чем мы предполагали», - уточнил он.

Программу реновации жилищного фонда два года назад утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. В нее попали более 5 тысяч жилых домов в 122 районах на территории 12 административных округов столицы. В рамках ее реализации будут расселены более 350 тысяч квартир.