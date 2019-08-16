РИАМО - 16 авг. Специалисты из Airbus определят, годен ли самолет Airbus A-321 после жесткой посадки в Раменском округе к дальнейшим полетам, сообщил журналистам в пятницу первый заместитель генерального директора «Рампорт Аэро» Евгений Солодилин.

Самолет рейса Жуковский – Симферополь 15 августа сразу после вылета из аэропорта совершил экстренную посадку в кукурузном поле на территории Раменского городского округа, на борту находились 226 человек. По данным экстренных служб, в двигатели лайнера попали птицы. За медицинской помощью после ЧП обратились 76 человек.

«Как раз сейчас определяется, будет ли годен самолет, или нет (для полетов - ред.)», - сказал Солодилин.

По его словам, в ближайшее время приедут специалисты из Airbus, лизингодатели и представители «Уральских авиалиний».

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