РИАМО - 16 авг. Электропоезда Савеловского и Белорусского направлений Московской железной дороги (МЖД) будут ходить по измененному графику с 19 по 31 августа, так как на дороге в это время будут ремонтировать первый главный путь, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Временная корректировка будет действовать во все дни за исключением 25 августа. У некоторых электричек изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. Так, несколько поездов не будут останавливаться на следующих станциях: «Хлебниково», «Водники», «Новодачная», «Лианозово», «Долгопрудная», «Окружная», «Дегунино», «Лианозово», «Трудовая», «Некрасовская», «Луговая» и «Депо».

«На период работ из расписания выведено несколько электропоездов на участках: Москва – Дмитров, Москва – Икша, Москва – Лобня, Лобня – Голицыно, Лобня – Звенигород, Москва – Дубна и Бескудниково – Лобня», – говорится в сообщении.

Ремонт пройдет преимущественно в ночное время в период технологических «окон» (с 22:40 до 06:40), чтобы максимально возможно сохранить для пассажиров привычное расписание и количество пригородных поездов в популярное для поездок время.

Во время «окон» электрички будут ходить по соседнему пути в реверсивном режиме, поочередно пропуская составы в обе стороны. Сотрудники железной дороги отремонтируют первый главный путь: на нем поменяют рельсошпальную решетку, сделают глубокую очистку щебеночного балласта и уложат бесстыковый путь.

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