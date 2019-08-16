РИАМО (БАЛАШИХА) – 16 авг. В 2019 году администрация подмосковной Балашихи провела инвентаризацию нестационарной торговли в округе, в результате были обнаружены киоски и ларьки, установленные незаконно, с начала 2019-го в муниципалитете снесли более 70 таких киосков, сообщил «РИАМО в Балашихе» министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

«Всего с начала года на территории городского округа Балашиха было демонтировано более 70 незаконно размещенных нестационарных торговых объектов, в том числе 38 объектов со специализацией «печатная продукция», — сказал Посаженников.

Он добавил, что сейчас власти Балашихи не планируют больше демонтировать киоски с печатной продукцией.

Министр напомнил, что размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, осуществляется в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов.

Порядок разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области схем утвержден распоряжением министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья от 27 декабря 2012 года №32-Р.

«В соответствии с законодательством основанием для размещения нестационарного торгового объекта на месте, включенном в схему, является договор, заключенный между хозяйствующим субъектом и органом местного самоуправления по результатам открытого аукциона», — уточнил Посаженников.

Он подчеркнул, что размещение нестационарных торговых объектов в местах, не предусмотренных в схеме, запрещено. Незаконные киоски и ларьки должны добровольно демонтировать хозяйствующие субъекты, либо их принудительно сносят силами органов местного самоуправления.

Посаженников также напомнил, что создание условий для обеспечения жителей услугами торговли отнесено к полномочиям органов местного самоуправления.