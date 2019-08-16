РИАМО – 16 авг. Неизвестный украл в Ногинске автомобиль Hyundai Creta стоимостью свыше 1,1 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«15 августа в 07:50 в дежурную часть отдела полиции обратилась женщина 1993 года рождения с заявлением о том, что с 17:45 четырнадцатого августа до 07:30 пятнадцатого августа на улице Дмитрия Михайлова в Ногинске неизвестный похитил ее автомашину Hyundai Creta 2019 года выпуска», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что сумма ущерба составила 1,175 миллиона рублей. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», заключил представитель пресс-службы.