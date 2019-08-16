РИАМО - 16 авг. Подмосковный аэропорт «Жуковский» не получал претензий от авиакомпании «Уральские авиалинии» из-за инцидента с аварийно севшим на поле самолетом, сообщил журналистам в пятницу первый заместитель генерального директора «Рампорт Аэро» Евгений Солодилин.

Рейс Жуковский – Симферополь сразу после вылета из аэропорта совершил экстренную посадку в кукурузном поле на территории Раменского городского округа, на борту находились 226 человек. По данным экстренных служб, в двигатели лайнера попали птицы.

«Авиакомпания компенсаций не требует, она попросила помочь по организации мероприятий. У нас очень хорошие партнерские отношения. Претензий от авиакомпании не было», - сказал Солодилин.

По его словам, в результате инцидента аэропорт не прекращал штатную работу. Воздушная гавань работала в своем обычном режиме.

«Месяц назад ЛИИ (Летно-исследовательский институт - ред.) обращался в прокуратуру с жалобой на то, что вокруг аэродрома достаточное большое скопление птиц, мы знаем, что проводились проверки неоднократно», - добавил Солодилин.