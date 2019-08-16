РИАМО - 16 авг. По программе повышения квалификации «Земельно-имущественные торги» обучение прошли свыше 30 специалистов различного профиля Московской области, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политики региона

«В данном обучении в Высшей школе государственного управления Московского областного филиала РАНХиГС приняли участие более 30 специалистов: представители органов местного самоуправления, а также предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности», – уточняется в материале.

В последний день обучения слушатели рассмотрели специфику заключения договоров по итогам земельно-имущественных торгов. Спикером стала начальник управления реализации земельных прав ГКУ Московской области «Региональный центр торгов» Оксана Воронина.

Также на обучении обсудили проблемные вопросы и практику рассмотрения жалоб на действия организаторов торгов и конкурсных или аукционных комиссий при проведении торгов. Эксперт в данной области – заместитель начальника отдела особо важных расследований управления по борьбе с картелями ФАС России Владимир Баринов.

Закрыл программу первый заместитель директора ГКУ «Региональный центр торгов» Мартирос Саркисян, который отметил, что благодаря качественному экспертному составу эта программа помогает муниципальным образованиям решать существующие проблемы при подготовке документации к конкурсным процедурам и не допускать их в будущем.

Слушатели отметили высокую практическую составляющую программы, в частности, разбор и обсуждение реальных кейсов, а также высокий уровень преподавательского состава и задействованность экспертов-практиков.