РИАМО - 16 авг. В Москве состоялось заседание рабочей группы по экологии Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), в нем принял участие представитель АО «Воскресенские минеральные удобрения», были подняты вопросы утилизации упаковки, очистки промышленных сточных вод, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Участниками заседания стали экологи, менеджеры, технологи предприятий-производителей минеральных удобрений, специалисты научно-исследовательских институтов. АО «Воскресенские минеральные удобрения» на мероприятии представлял начальник технического отдела, кандидат технических наук Владимир Миронов.

«В ходе встречи были рассмотрены вопросы, регулирующие процедуру выдачи комплексных экологических разрешений и выполнения нормативов утилизации использованной упаковки химической продукции. Докладчиком выступил председатель рабочей группы, менеджер по взаимодействию с органами государственной власти АО «ОХК «Уралхим» Николай Нефедьев», - говорится в сообщении.

Также на мероприятии был поднят вопрос об определении маркерных показателей для сбросов от промышленных источников. Для осуществления корректного описания выбора маркерных веществ члены рабочей группы решили разделить предприятия по видам производимой продукции.

Очистку промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод Воскресенского химкомбината, а также других предприятий и жилого фонда городских округов Воскресенск и Егорьевск осуществляют очистные сооружения цеха нейтрализации и очистки промышленных сточных вод. Каждые сутки через них проходит до 80 тысяч кубометров стоков.

Как отметил Миронов, специалисты АО «Воскресенские минеральные удобрения» на регулярной основе принимают участие в работе РАПУ.

«Такие встречи позволяют ведущим предприятиям химической промышленности страны сверить позиции, выработать общие подходы в решении насущных вопросов отрасли по производству минеральных удобрений, а также способствуют поиску оптимальной стратегии развития, направленной на снижение техногенной нагрузки на окружающую среду и повышение экологической безопасности производственных процессов», - подчеркнул он.