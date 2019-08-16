РИАМО – 16 авг. Власти Москвы намерены провести торги на площадку нефтемаслозавода, которая располагается на территории промзоны №52 «Северянин», сейчас в мэрии прорабатывают концепцию ее развития, сообщает «Интерфакс».

«Сегодня эта площадка пустует и фактически выключена из жизни города, нам важно создать здесь полноценный район с зонами отдыха и рабочими местами», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его мнению, эта территория имеет хорошие перспективы, ведь она обеспечена высокой транспортной доступностью — поблизости находятся станция МЦК «Ростокино» и строящаяся станция МЖД «Северянин», работы на которой завершат ко Дню города.

Промзона №52 «Северянин» расположена у проспекта Мира и Ярославского шоссе и примыкает к западной части лесопарка «Лосиный остров». Нефтемаслозавод является одним из самых больших предприятий зоны, его площадь составляет порядка 210 гектаров.

Ранее на месте завода планировали возвести коммерческую недвижимость и комплексно развить инфраструктуру, но тот проект так и не был запущен.