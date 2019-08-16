РИАМО – 16 авг. Георгия Мурзина, второго пилота лайнера А-321, который совершил экстренную посадку в Раменском округе, госпитализировали с ушибами груди, сообщает ТАСС.

Airbus А-321 компании «Уральские авиалинии», которым управляли пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, утром 15 августа совершил аварийную посадку недалеко от деревни Рыбаки Раменского городского округа Московской области. В момент происшествия на борту лайнера находилось 226 человек, в том числе шесть детей. Всех пассажиров успешно эвакуировали. Пострадали 76 человек.

«У второго пилота ушибы груди, он в больнице, с ним все будет нормально», – сказал коммерческий директор «Уральских авиалиний» Кирилл Скуратов.

В настоящий момент по факту аварийной посадки самолета проводится проверка. Возбуждено уголовное дело.

Мурзину всего 23 года. Он окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации в 2017 году. На работу в авиакомпанию молодого человека приняли в 2018 году. Его общий налет составляет более 600 часов.