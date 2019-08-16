РИАМО – 16 авг. Переход на новые регистрационные знаки нестандартных размеров для автомобилей запланирован на август 2020 года, поэтому до этой даты ГИБДД будет выдавать госзнаки установленного образца, но водители уже сейчас могут сами заказать изготовление номеров, сообщается на сайте МВД РФ.

Чаще всего вопросы по нестандартным номерам возникают у владельцев автомобилей, произведенных в США и Японии, а также ряда моделей мотоциклов.

«Новые типоразмеры государственных регистрационных знаков транспортных средств будут вводиться согласно разработанному ГОСТ. <…> Ввод в действие нового национального стандарта перенесен на 4 августа 2020 года с правом его досрочного применения. На сегодняшний день применение уменьшенных регистрационных знаков не запрещено», – говорится в сообщении.

Для изготовления таких знаков владелец автомобиля или мотоцикла может по собственной инициативе обратиться в соответствующую организацию. Знаки могут быть установлены только на тех транспортных средствах, которые имеют нестандартные места для их установки, что прямо предусмотрено новой редакцией ГОСТ.

«При этом следует учесть, что указанные знаки могут быть изготовлены организациями, имеющими свидетельство об утверждении изготовленного образца данных типов государственных регистрационных знаков транспортных средств», – отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подразделения Госавтоинспекции, как и ранее, будут выдавать государственные регистрационные знаки, соответствующие положениям действующего национального стандарта.

По данным СМИ, новый двухстрочный формат для транспортных средств в России (принято несколько типов номерных знаков) планировали ввести сначала с 1 января 2019 года, затем перенесли точку отсчета на 4 августа 2019 года, однако потом отложили введение новых стандартов еще на год.