РИАМО – 16 авг. Ушел из жизни композитор, народный артист РФ Роман Леденев, созданные мастером мелодии звучали в таких известных фильмах как «Странна женщина», «Дядюшкин сон», сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

О кончине композитора стало известно 15 августа. Ему было 88 лет.

«От нас ушел Роман Семенович Леденев – талантливейший композитор, народный артист России, Лауреат Государственной премии РФ, старейший профессор кафедры сочинения Московской консерватории, авторитетный член нашей Гильдии. Для многих из нас он был любимым учителем и старшим другом», – говорится в сообщении.

Леденев написал музыку к кинофильмам «Поэма о крыльях», «Странная женщина», «Вся королевская рать», «Дядюшкин сон» и многим другим.

В Союзе кинематографистов России и Гильдии композиторов выразили соболезнования родным и близким Леденева.