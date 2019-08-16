РИАМО - 16 авг. Подмосковный аэропорт «Жуковский» начал отправлять багаж пассажирам после инцидента с самолетом, в двигатель которого попали птицы, сообщил журналистам в пятницу заместитель генерального директора «Рампорт Аэро» Евгений Солодилин.

Утром 15 августа в поле в Раменском городском округе совершил жесткую посадку лайнер Airbus A-321 «Уральских авиалиний». После вылета из аэропорта «Жуковский» в оба двигателя самолета попали птицы, затем они задымились. На борту находилось 226 человек. Все остались живы, пострадали 76 человек.

«Уже выдано 33 единицы багажа, 54 единицы отправлены внутренними рейсами в Симферополь, то есть 54 единицы уже в Симферополе. Поступило 36 заявок о доставке багажа по месту пребывания», - сказал Солодилин.

Он уточнил, что в основном заявки подают для доставки багажа по Московской области.

В ближайшие дни планируется начать частичный демонтаж самолета, совершившего аварийную посадку на кукурузное поле. В настоящее время на месте авиапроисшествия работает следственная группа, старт демонтажных работ зависит от продолжительности следственных действий.