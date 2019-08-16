РИАМО - 16 авг. Сведения в отношении фирмы «РемСтрой» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта на ремонт здания Дома культуры в Ступине, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ведомство рассмотрело сведения, представленные МБУ культуры городского округа Ступино в отношении ООО «РемСтрой», для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

«Учреждение направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок, но ООО «РемСтрой» не представило подписанный электронной цифровой подписью проект контракта и документ об обеспечении его исполнения. Учреждению поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта по капитальному ремонту здания МБУК «Дворец культуры», – говорится в сообщении.

На заседании комиссии ФАС фирма не представила доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «РемСтрой» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.