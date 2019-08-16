РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 16 авг. Отбор ведущих второго конкурса творческой молодежи Подмосковья «Город А» проводят в подмосковном Красногорске до 25 августа, сообщается в официальной группе МУ «Молодежный центр» в соцсети «ВКонтакте».

Конкурс «Город А» проведут на стадионе «Зоркий» в День округа Красногорск 14 сентября. В шоу примут участие около 2,5 тысячи творческих жителей Подмосковья.

«Стань ведущим одного из главных событий предстоящей осени – уникального театрализованного шоу «Город А». Для участия в кастинге тебе необходимо записать короткое видео (до 55 секунд) в формате телевизионной подводки к «Подмосковному Евровидению». Не забудь упомянуть значимость и все достоинства Московской области, а также ярко и креативно пригласи на финал нашего шоу «Город А», – говорится в сообщении.

Видео можно присылать по адресу: gorodamo@bk.ru. Кроме того, его можно разместить в соцсетях с хештегом #кастингГородА до 25 августа.

«Девять счастливчиков смогут принять участие в открытом прослушивании. Но только двое смогут получить шанс занять почетное место ведущих самого масштабного шоу Подмосковья», – заключается в сообщении.