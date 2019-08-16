РИАМО - 16 авг. В ближайшие дни планируется начать частичный демонтаж самолета, совершившего аварийную посадку на кукурузное поле вблизи подмосковного аэропорта «Жуковский», сообщил журналистам в пятницу заместитель генерального директора АО «Рампорт Аэро» Евгений Солодилин.

«Сейчас проходит обследование воздушного судна, прибудут эксперты, лизингодатель, в течение 1-4 дней будут приняты решения, необходимо, чтобы следствие закончило работу. Либо его будут разбирать на месте, пока нет информации», - сказал Солодилин.

Он добавил, что в настоящее время на месте авиапроисшествия работает следственная группа, старт демонтажных работ зависит от продолжительности следственных действий.

Пятнадцатого августа самолет Airbus А-321 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс Жуковский – Симферополь, сразу после вылета совершил экстренную посадку в кукурузном поле в Раменском округе. Экипаж смог посадить воздушное судно и избежать трагедии. По данным экстренных служб, в двигатель лайнера попали птицы.

В момент инцидента на борту находилось 226 человек. Всех пассажиров эвакуировали. По последним данным, после жесткой посадки самолета за медицинской помощью обратились 76 пассажиров.