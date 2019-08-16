РИАМО - 16 авг. Если ситуация с птицами рядом с подмосковным аэропортом «Жуковский» является аномальной, то власти региона приложат все усилия для решения этой проблемы, сообщил зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин.

Утром 15 августа в поле в Раменском городском округе Подмосковья совершил жесткую посадку Airbus A-321 «Уральских авиалиний». После вылета из аэропорта «Жуковский», по предварительным данным, в оба двигателя лайнера попали птицы, в результате чего возникло их задымление. В момент инцидента на борту находилось 226 человек. Все остались живы, пострадали 76 человек.

«Если в данном случае ситуация (с птицами – ред.) была аномальной, то наша задача – установить причины такой аномалии и понять, почему ситуация произошла, принять все меры по ликвидации проблемы и недопущению возникновения ситуации в будущем», — сказал Куракин.

Он отметил, что недалеко от аэропорта находятся перегрузочная станция организации и незаконная свалка вблизи озера Глушица.

«На этих двух объектах нам нужно сегодня сконцентрироваться, чтобы понять, могут ли эти объекты быть дополнительным источником для создания аномальной орнитологической ситуации. Я подчеркиваю слово «аномальной», поскольку орнитологические проблемы свойственны любому аэродрому, любому аэропорту», — уточнил Куракин.

Перегрузочная станция ООО «Экосервис» ранее привлекалась к ответственности за экологические нарушения. Среди них - создание двухметровых навалов мусора без каких-либо укрытий и системы сбора дождевых и талых вод. Проведенные надзорные мероприятия позволили нормализовать обстановку: не допускать большого скопления твердых коммунальных отходов на площадке, при необходимости укрывать их сеткой.

На незаконную свалку недалеко от озера Глушица несколько лет незаконно сбрасывались коммунальные и строительные отходы. Инспекторы эконадзора неоднократно привлекали к административной ответственности владельцев участков, на которых были обнаружены навалы. Сейчас бытовые отходы на свалку не завозятся. Остатки органики сгнили, то есть корма для птиц нет.

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