РИАМО (КОРОЛЕВ) – 16 авг. Полицейские подмосковного Королева составили 37 протоколов за нарушения в общественных местах в ходе проверки парков и скверов округа, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.

«Полицейские проверили парки и скверы Королева. С 8 по 15 августа в ходе проверки (оперативно-профилактическое мероприятие «Курорт-2019» – ред.) было составлено 37 административных протоколов, 18 из которых составлены за распитие спиртных напитков и появление в общественном месте в нетрезвом виде», – сказала Еруновская.

Она добавила, что 19 протоколов составлены за нарушение правил дорожного движения. Протоколы составили также за мелкое хулиганство, превышение установленной скорости движения.

Нарушителям выписали штрафы на сумму от 500 до 1,5 тысячи рублей.