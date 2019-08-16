РИАМО - 16 авг. Следователи устанавливают обстоятельства гибели малолетнего ребенка на территории садового некоммерческого товарищества в подмосковных Электроуглях, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Инцидент произошел накануне в 100 метрах от въезда в СНТ «Березка». В канаве нашли тело полуторогодовалого мальчика с признаками утопления. Следственный отдел по городу Ногинску организовал доследственную проверку.

«По предварительным данным, ребенок самостоятельно выбрался из дачного участка, на котором находился вместе с родителями, и направился в неизвестном направлении. В ходе поисков его обнаружили без признаков жизни в канаве с водой», – говорится в сообщении.

По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

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