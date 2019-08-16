РИАМО – 16 авг. Грабитель проник в дом в городском округе Истра и вынес оттуда деньги и ювелирные изделия на сумму 1 миллион рублей, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«15 августа в 09:48 в дежурную часть отдела полиции обратился мужчина 1983 года рождения с заявлением о том, что с 00:30 до 03:00 в его дом в городском округе Истра проник неизвестный и похитил ювелирные изделия и денежные средства», – сказал собеседник агентства.

По его словам, сумма ущерба составила 1 миллион рублей. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», заключил представитель пресс-службы.