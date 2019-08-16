РИАМО - 16 авг. Сотрудники полиции задержали 36-летнего москвича, подозреваемого в разбойных нападениях на финансово-кредитные учреждения столицы, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

«Сотрудниками уголовного розыска при участии Росгвардии в Московской области задержан подозреваемый в серии разбойных нападений 36-летний житель столицы», – говорится в сообщении.

Мужчина причастен к двум нападениям на отделения банков в Москве. Первое произошло на Варшавском шоссе, где налетчику удалось похитить 6 миллионов рублей. Вторая попытка ограбления произошла на Звенигородской улице, однако сотрудники банка отказались отдавать мужчине деньги, после чего он сбежал.

Во всех случаях злоумышленник использовал пистолет, а также носил белую маску и солнечные очки для маскировки.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Подозреваемого поместили под стражу.