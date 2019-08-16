РИАМО - 16 авг. Мужчину с ножевым ранением груди доставили в больницу Химок, по подозрению в нападении задержали знакомого пострадавшего, преступление было совершено в ходе пьяной ссоры, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«14 августа в 23:26 из квартиры дома на улице Родионова в Химках бригадой скорой помощи с проникающим ножевым ранением грудной клетки доставлен и госпитализирован гражданин 1988 года рождения», - сказал собеседник агентства.

По его словам, по итогам проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление был доставлен в УМВД знакомый пострадавшего 1964 года рождения. Преступление было совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».