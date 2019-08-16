РИАМО – 16 авг. Женщина перевела мошеннику 200 тысяч рублей под предлогом покупки у него элитной сумки бренда Hermes, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел на Пресненской набережной, дом №2.

«Неустановленное лицо под предлогом продажи сумки фирмы Hermes похитило денежные средства в размере 200 тысяч рублей, которая женщина перевела со своего расчетного счета», – сказал собеседник агентства.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, добавил он.