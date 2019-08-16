РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 16 авг. Навалы мусора с контейнерной площадки в поселке Мечниково подмосковного Красногорска вывезли по просьбе местного жителя, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь сообщил, что с контейнерной площадки возле дома №21 около двух недель не вывозили мусор. Он прикрепил фотографию, на которой видны навалы отходов.

«ООО «Рузский региональный оператор» рассмотрел обращение по вопросу вывоза отходов в горокруге Красногорск и сообщает следующее – вывоз отходов по адресу: поселок Мечниково, дом №21 осуществлен», – сказал исполнительный директор ООО «Рузский региональный оператор» Иван Козлов.