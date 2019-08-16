РИАМО - 16 авг. С начала пожароопасного сезона на территории Подмосковья на землях лесного фонда обнаружили и ликвидировали 282 возгорания, их них 30 – торфяных, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

Общая площадь, пройденная огнем, составила 1129,5 гектара. Для тушения пожаров привлекли 1569 единиц техники и 3229 человек.

«Ни один из лесных пожаров на территории региона не привел к чрезвычайной ситуации. Таких результатов позволила добиться созданная на территории Московской области четырехуровневая система мониторинга пожарной безопасности в лесах», – сказал председатель комитета лесного хозяйства региона Иван Советников.

Он добавил, что с помощью видеокамер, установленных по всему Подмосковью, зафиксировали 110 пожаров. Еще 77 возгораний увидели летчики-наблюдатели во время авиационного патрулирования. Кроме того, 59 пожаров обнаружили наземные лесопожарные службы, о 36 возгораниях сообщили местные жители», – добавил Советников.

Больше всего от огня пострадали леса городских округов Орехово-Зуево (29 пожаров), Луховицы (27 пожаров), Воскресенск (25 пожаров), Егорьевск (23 пожара), Раменский (19 пожаров), Балашиха (19 пожаров), Богородский (19 пожаров), Шатура (14 пожаров), Клин (13 пожаров) и Солнечногорск (12 пожаров).

Пожароопасный сезон объявили в лесах Московской области 10 апреля текущего года. Жителей и гостей региона призвали быть внимательными при посещении лесов: не разводить костры в неположенных местах, не сжигать мусор, не устраивать палов сухой травы, а также не бросать окурки и непотушенные спички.