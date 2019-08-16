РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 авг. Опору освещения заменили на пересечении Старосимферопольского шоссе в микрорайоне Климовск Подольска, старую накрененную конструкцию демонтируют на следующей неделе, сообщается в группе «Территориальный отдел Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В территориальное управление поступали обращения граждан по вопросу накрененной опоры, находящейся на пересечении Старосимферопольского шоссе и улицы Симферопольская, также указанная опора заужала тротуар. Сегодня силами «Мособлэнерго» была установлена новая опора, в начале будущей недели все провода будут перенесены, и старая опора будет демонтирована», – говорится в сообщении.

Сотрудники теротдела выразили благодарность «Мособлэнерго» за оперативность в решении данного вопроса.