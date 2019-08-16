РИАМО (КОРОЛЕВ) – 16 авг. В подмосковном Королеве 18 августа проведут бесплатную экскурсию по Болшевской трудовой коммуне, сообщил «РИАМО в Королеве» историк архитектуры, помощник заместителя председателя Мособлдумы Андрей Чермошенцев.

Экскурсия начнется в 12:00 у стадиона «Металлист».

«Экскурсия 18 августа посвящена юбилею коммуны – 95-летию со дня приезда первых воспитанников в Костино. Мы пройдемся по архитектурному ансамблю, входящему в 100 лучших конструктивистских построек по версии Музея архитектуры имени Щусева. Представим, что представляла из себя жизнь здесь около 90 лет назад. Вспомним события, людей, интересные факты о жизни коммуны», – сказал Чермошенцев.

Чермошенцев проведет экскурсию совместно с председателем Королевского отделения ВООПИиК Ольгой Мельниковой.

После окончания экскурсии желающие могут посетить отдел «Усадьба Костино» Музейного объединения Королева и посмотреть выставку, посвященную истории Болшевской трудовой коммуны, первому звуковому советскому фильму «Путевка в жизнь», основанную на событиях в коммуне и даже частично снятую в тех местах.

«Посещение экскурсии бесплатное. Посещение музея по ценам музея. Зарегистрироваться на экскурсию можно по электронной почте: archyany@gmail.com», – заключил Чермошенцев.