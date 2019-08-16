РИАМО - 16 авг. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович обратился к столичному главку СК с просьбой прекратить уголовное дело в отношении женщины, которая заказала через интернет незарегистрированное в России лекарство для больного сына, сообщает РИА Новости.

Директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лида Мониава ранее сообщала, что в столице завели уголовное дело на маму больного эпилепсией малыша, которая заказала в Сети незарегистрированное в стране лекарство «Фризиум». Посылку с препаратом изъяли, также у нее дома изъяли системный блок от компьютера.

«Эта ситуация абсурдна. С одной стороны, она с точки зрения законодательства является «правильной», хотя это надо ставить в кавычках, но с другой стороны, абсолютно абсурдной и бесчеловечной», – сказал Бунимович.

По его словам, по данному делу он направил обращения для разбирательства. В первую очередь он призвал прекратить уголовное дело в отношении матери больного ребенка.

Он также отметил, что в столице это уже четвертая подобная история с заказом лекарств для детей.

«Но в этот раз она еще круче: и обыск, и изъятие компьютера. В этой ситуации такое недопустимо», – подчеркнул Бунимович.

Он отметил, что отправил обращение к министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой и призвал решить проблему с лекарствами, необходимыми больным людям, как можно быстрее. Кроме того, омбудсмен обратился к спикеру Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко просьбой рассмотреть данный вопрос на законодательном уровне.