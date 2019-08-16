РИАМО – 16 авг. ПАО «Сбербанк» собирается внедрить систему для безналичных расчетов с использованием только биометрических данных, с ее помощью покупатели смогут расплачиваться без наличных, банковских карт или гаджетов, пишет газета «Ведомости».

Компания уже объявила в 2019 году конкурсы на закупку терминалов, считывающих биометрические данные с помощью датчика отпечатка пальца и сканирующей лицо камеры. Также компания намерена доработать программное обеспечение для такой системы. Все контракты были размещены на сайте госзакупок.

«Сначала нужно пройти регистрацию – прямо в магазине, где есть соответствующее оборудование. Сделать это может держатель карты Сбербанка, ранее давший ему согласие на обработку биометрических данных», - говорится в материале.

В регистрации поможет сам биотерминал. Нужно лишь вставить в него свою карту, отсканировать лицо или отпечаток пальца, а также придумать пароль для проведения операций с использованием биометрии. Больше карта банка не понадобится — все покупки можно будет совершать только с помощью отпечатка или лица.

Однако есть ограничения. Так, например, к образцу биометрических данных можно прикрепить только одну карту. Кроме того, для возврата покупки все равно придется предъявлять банковскую карту.

Подобную технологию Сбербанк уже тестировал в 2016 году. Тогда его партнером стала торговая сеть «Азбука вкуса».