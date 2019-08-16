РИАМО - 16 авг. В стране планируют увеличить вдвое число школьников, отдыхающих в загородных детских лагерях, данные цели заложили в проект первой федеральной программы по развитию детского отдыха, пишет газета «Известия».

Всего в России организованным отдыхом охвачено только порядка трети российских школьников. По данным Росстата, в 2018 году в летних лагерях побывали 5,6 миллиона детей из 18,7 миллиона. А за город летом уезжали всего 1,9 миллиона (10,1%).

«Документом, подготовленным проектным офисом на базе АСИ (Агентства стратегических инициатив – ред.), куда вошли представители экспертного сообщества, региональных властей, специалисты в области финансов и образования, предусмотрено, что за счет модернизации существующей инфраструктуры в загородных лагерях смогут каждый год отдыхать дополнительно 1,5 миллиона детей. Добиться таких результатов планируется в течение пяти лет», - говорится в сообщении.

Кроме того, данные цели были предусмотрены в майских указах президента РФ и прописаны в национальном проекте «Образование».

Согласно проекту АСИ, в стране планируется создать перечень заброшенных и находящихся в плохом состоянии детских лагерей. Также в программу развития отдыха детей в лагерях заложено развитие инфраструктуры и данного направления по механизму государственно-частного партнерства. Это позволит государству сохранить контроль над детскими учреждениями и при этом привлечь частные инвестиции.