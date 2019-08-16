РИАМО - 16 авг. В селе Дединово подмосковных Луховиц 22 августа отметят День флага РФ, участники мероприятия устроят флешмоб с 70 флагами РФ под патриотическую песню.

С 12:30 по 15:30 на площади у стелы кораблю «Орел», на поле рядом с храмом Живоначальной Троицы пройдет праздничное мероприятие «Дединово – Родина Российского флага», посвященное празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации.

В празднике примут участие представители администрации Луховиц, кадеты, юнармейцы, академический хор и хор детской школы искусств. Спортсмены секции мотокросса устроят проезд с историческими флагами. В ходе акции будет развернут большой флаг на поле между стелой «Орел» и сценой праздника. После исполнения гимна РФ организуют флешмоб с 70 флагами РФ под патриотическую песню.

Кроме того, на празднике дадут театрализованное представление, состоится награждение юбилейной медалью «350 лет со дня выхода корабля «Орел» из Дединовской верфи 7 мая 1669 года». Завершит программу праздничный концерт.

На площади у стелы кораблю «Орел» будут работать: спортивные площадки; выставка-продажа ремесел, сувенирной продукции «Город мастеров»; выставка сувенирной продукции Луховицкая «Лухлома»; фудкорт; ярмарка-продажа сельскохозяйственной продукции; стоянка историко-патриотическо клуба «Белый кречет».

На празднике также проведут тематические мастер-классы, будут работать фотозоны от учреждения по работе с молодежью и учреждений культуры городского округа Луховицы Московской области. Гости праздника смогут подкрепиться на полевой кухне посетить выставку туристско-информационного центра «Историко-художественного музея».

Дединово – старинное село в горокруге Луховицы. Оно располагается по обоим берегам реки Оки. В 1667 году в селе Дединово Коломенского уезда на Оке по указу царя Алексея Михайловича появилась первая государственная судостроительная верфь. Здесь голландские и местные мастера построили первый русский военный корабль «Орел».

Боевое судно спустили на воду на том месте, где сегодня стоят Троицкая церковь и памятная стела. Это событие произошло 350 лет назад – в мае 1668 года. «Орел» Алексея Михайловича стал предтечей морского флота, который позже создаст его сын Петр I. «Орел» был спущен на воду именно под российским флагом.

Государственный флаг России впервые был официально поднят над Белым домом в Москве 22 августа 1991 года. Он заменил собой в качестве официального государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. В этот день на чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было принято постановление считать полотнище из белой, лазоревой, алой полос официальным национальным флагом России.