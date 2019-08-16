РИАМО - 16 авг. Столичные власти одобрили разработку проекта планировки территории в районе улицы Шеногина в районе Хорошево-Мневники, где располагается Краснопресненский завод железобетонных конструкций, пишет в пятницу газета «Ведомости».

«Градостроительно-земельная комиссия Москвы разрешила Домостроительному комбинату №1 (ДСК-1) разработать проект планировки территории площадью 38,2 гектара на улице Шеногина в Хорошево-Мневниках. По этому адресу расположен Краснопресненский завод железобетонных конструкций», – говорится в материале.

Строительством займется девелопер ФСК (ранее – ФСК «Лидер»). Планируется построить микрорайон площадью свыше 813 квадратных метров, из которых более 406 квадратных метров – жилье, остальное – коммерческая недвижимость и инфраструктура.

По данным издания, Краснопресненский завод железобетонных конструкций входит в ДСК-1 – с 2016 года принадлежит девелоперской группе ФСК.