РИАМО – 16 авг. На юго-востоке Москвы начались работы по улучшению транспортной и пешеходной доступности территории, прилегающей к новой станции «Стахановская» Некрасовской линии метрополитена, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта Москвы.

Общая протяженность территории составляет 3 километра, а площадь – почти 26 гектаров.

«В границы благоустройства включены одноименная со станцией метро «Стахановская» улица, а также 2-ая Карачаровская улица, 2-ой Карачаровский и Орехово-Зуевский проезды, улица Михайлова, Бронницкий переулок и Проектируемый проезд 3420», – говорится в сообщении.

В настоящее время рабочие выполняют демонтажные работы. Уже демонтировано почти 40% старого бордюрного камня, выполняется установка нового. Одновременно ведутся работы по устройству тротуаров, на отдельных участках приступили к замене асфальта. Часть тротуаров замостят бетонной плиткой.

В ходе комплексного благоустройства территории заменят асфальтобетонное покрытие проезжей части. Его площадь составит более 76 тысяч квадратных метров.

Дорога до метро станет хорошо освещенной и безопасной: на территории установят порядка 120 опор основного освещения и торшеров. Также появятся лавочки, велопарковоки и урны. Территорию озеленят – разобьют 109 тысяч квадратных метров газонов, а осенью высадят более 30 деревьев и 150 кустарников.

Станция метро «Стахановская» откроется в 2020 году в составе участка Нижегородская – Косино. Она расположена в одном из самых многонаселенных округов столицы – Юго-Восточном.