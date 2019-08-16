РИАМО – 16 авг. Накануне на юго-востоке и востоке Подмосковья температура поднялась до плюс 30 градусов, этот день стал самым теплым в этой части региона не только в августе, но и с начала июля, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Пятнадцатого августа атмосферный фронт поделил столичную область: на северо-запад пришла прохлада, максимальная температура в Клину не достигла и 20 градусов, а на юго-востоке воздух раскалился до 30 градусов», – говорится в сообщении.

Этот день стал самым жарким на юго-востоке и востоке Подмосковья не только за август, но и с начала июля.

Ранее синоптики сообщали, что в начале новой недели в Московском регионе температура может подняться до плюс 27 градусов. В середине следующей недели также ожидается жара почти до плюс 30, но период такой теплой погоды не продлится долго.