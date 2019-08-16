РИАМО - 16 авг. Мужчина получил ножевые ранения в ходе конфликта около кафе на юго-востоке Москвы, он умер после доставления в больницу, сообщается на сайте столичного ГСУ Следственного комитета РФ.

По данным следствия, между посетителем кафе и неизвестным вспыхнула ссора, после чего последний несколько раз ударил оппонента ножом в грудь. Потерпевшего 1990 года рождения доставили в городскую больницу, где он скончался.

«Следственными органами расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Личность подозреваемого установлено, проводятся оперативно-разыскные мероприятия по его задержанию», – говорится в сообщении.

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