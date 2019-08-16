РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 16 авг. В микрорайоне Изумрудные холмы подмосковного Красногорска 24 августа проведут фестиваль молодых музыкантов, посвященный Дню Государственного флага России, сообщается в официальной группе МУ «Молодежный центр» в соцсети «ВКонтакте».

«Двадцать четвертого августа в 16:00 мы приглашаем вас на праздник, посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет на сцене, установленной в лесопарковой зоне неподалеку от дома №4 на улице Мерлушкина в микрорайоне Изумрудные холмы.

«Субботним вечером приходи с семьей и друзьями, и мы обещаем вам заряд праздничного настроения и позитив от лучших молодых музыкантов Красногорска!» – заключается в сообщении.

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