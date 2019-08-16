РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 16 авг. В подмосковных Люберцах 17 августа стартует социальная кампания «Однозначно», ее целью является повышение культуры вождения и профилактика превышения скорости на дорогах городского округа, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«С 17 по 23 августа на территории Люберец представителями экспертного центра будет реализован комплекс информационно-пропагандистских и просветительских мероприятий в рамках социальной кампании «Однозначно». Кампания направлена на формирование культуры поведения всех категорий участников дорожного движения, в частности водителей, не считающих нарушения скоростного режима на 5-19 километров в час опасными», – говорится в сообщении.

Целью кампании является предупреждение причин возникновения ДТП и снижение тяжести их последствий, привлечение внимания жителей Люберец к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике.

Информационно-профилактические мероприятия на территории обслуживания ОГИБДД Люберец пройдут в дошкольных образовательных учреждениях с детьми и педагогами, на пешеходных переходах города и в регистрационно-экзаменационном отделении.