РИАМО – 16 авг. Согласно исследованию Росстата, с 1980 года по 2018 год значительно снизилось потребление картофеля, макарон и сладкого, при этом фрукты и овощи россияне стали есть гораздо чаще, сообщает kp.ru.

«Еще в 1980 году жители нашей страны ежегодно потребляли 117 килограммов картофеля на человека, а к 2018 году эта цифра снизилась до 59 килограммов. Фруктов и ягод в рационе, наоборот, стало больше – с 35 килограммов в год до 74. Рыбу и овощи также стали есть чаще – с 17 до 22 килограммов и с 92 до 104 килограммов соответственно», – говорится в материале.

Снижение коснулось потребления яиц, сахара и кондитерских изделий. Такая же ситуация наблюдается в плане хлеба, круп и макарон. Кроме того, сократилось потребление молочных продуктов.

А вот мяса россияне стали есть больше – если в начале 80-х на каждого гражданина приходилось до 70 килограммов, то к 2018 году показатель вырос до 89 килограммов.

Врач-эндокринолог Екатерина Александрова пояснила, что в целом изменения положительные и оправданы тем, что сегодня мало, кто не знает о вреде глютена и крахмала. При этом за 40 лет в стране значительно изменилась и доступность продуктов.