РИАМО – 16 авг. Федеральная служба безопасности РФ начала проверку подрядчиков Московской объединенной энергетической компании (МОЭК), которые занимались строительством теплотрасс, сообщает в пятницу РБК.

По данным издания, управление «К» службы экономической безопасности ФСБ запросило информацию у управляющего директора МОЭК Дениса Башука о контрактах, заключенных между дочерним предприятием МОЭК «ТСК Новая Москва» с ООО «МК ЭнергоСпецСтрой», а также рядом фирм, которые занимались различными строительно-монтажными работами.

«Спецслужбу также заинтересовала компания, строившая магистральную теплотрассу от районной тепловой станции «Южное Бутово» до административно-делового центра в Коммунарке. ФСБ просила МОЭК представить по этим объектам списки сотрудников привлеченных подрядчиков, на которых оформлялись пропуска для прохода на участки», – говорится в материале.

Управление «К» также интересуют сведения об организациях, работавших на реконструкции тепломагистралей и других объектов теплоснабжения для потребителей: ТЭЦ «ЗиЛ», застройка технопарка «Нагатино ЗиЛ», тепловые сети на улице Василисы Кожиной, участки тепломагистрали на шоссе Энтузиастов и другие.

У руководства МОЭК еще были запрошены документы за 2016-2017 годы, которые касаются взаимоотношения с «МК ЭнергоСпецСтрой».