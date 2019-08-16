РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 авг. Очная защита проектов, поданных на соискание губернаторской премии «Наше Подмосковье», в Красногорске пройдет 19 и 20 августа, сообщается в Instagram-аккаунте администрации городскуого округа.

«Если вы подавали заявку для участия в премии «Наше Подмосковье» – проверьте свой e-mail. Вам направлено письмо с приглашением на следующий этап – очную защиту проектов. В Красногорске она будет проходить 19 и 20 августа в молодежном центре», – говорится в сообщении.

Молодежный центр расположен по адресу: Красногорск, улица Речная, дом №20, корпус 1.

Ежегодная премия «Наше Подмосковье» была учреждена в 2013 году губернатором Московской области с целью поддержки социальных инициатив жителей региона и присуждается за реализованные или находящиеся в стадии реализации социальные проекты, направленные на развитие области.

Принять участие в конкурсе на соискание премий могут совершеннолетние граждане РФ, имеющие постоянную или временную регистрацию на территории Московской области, реализующие или уже реализовавшие социально значимый проект на территории Подмосковья.

За шесть лет проведения конкурса на соискание ежегодных премий более 230 тысяч жителей Подмосковья приняли в нем участие, 11778 заявителей получили денежные премии в размере до 500 тысяч рублей.