РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 авг. Во дворе дома №7 на Комсомольском проспекте подмосковных Люберец ведутся работы по установке детской площадки, их планируют завершить 25 августа, сообщил журналистам глава городского округа Владимир Ружицкий.

В пятницу Ружицкий проверил ход работ по монтажу детской площадки во дворе данного дома.

«При выборе дворов для благоустройства мы опираемся на голосование на портале «Добродел», этот двор также стал победителем, жители его выбрали. Таким образом здесь появится новая детская площадка. Работы по установке завершат 25 августа», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что площадь игрового комплекса составляет 300 квадратных метров. Здесь практически смонтировали детский городок со скалодромом, горками и лесенками. Также установили песочницу и опоры для качелей.

«Здесь еще установим карусель, лавочки, урны. Также будет освещение, информационный стенд», - подчеркнул глава городского округа.

По его словам, площадку отсыпят грунтом. Также во дворе отремонтировали асфальт.