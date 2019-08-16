РИАМО - 16 авг. Необычный ландшафтный проект создадут на столичной Манежной площади, там специалисты сделают сад в виде карты ВДНХ из 4 тысяч кустовых хризантем, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Уже почти два месяца москвичей и туристов радуют 42 летних сада, созданных финалистами открытого Международного конкурса ландшафтного дизайна «Цветочный джем». Основная программа одноименного фестиваля – спектакли, концерты, мастер-классы и другие развлечения – пройдет в столице с 23 августа по 8 сентября.

«К началу главных фестивальных мероприятий в центре Москвы появится еще один необычный ландшафтный проект! Манежную площадь украсит огромный – площадью 1 тысяча квадратных метров - сад в виде стилизованной карты ВДНХ, состоящей из кустовых хризантем самых разных видов, цветов и оттенков», - говорится в сообщении.

Самый большой из временных ландшафтных спецпроектов, созданных за трехлетнюю историю «Цветочного джема», посвятят 80-летию легендарной выставки. Работы по созданию сада уже идут полным ходом.

Территория ВДНХ состоит из семи тематических зон: Центральной аллеи с выставочным пространством «Музейный город», всесезонного тематического парка аттракционов, образовательного кластера «Парк знаний», Ландшафтного парка, парка ремесел, зоны ЭКСПО и парка «Останкино».

«Сад в виде карты ВДНХ на Манежной также будет поделен на семь тематических зон, каждой из которых будет соответствовать свой цвет конструкций и растений. Для создания проекта используют почти 4 тысячи кустовых хризантем всевозможных оттенков – от белого до бордового», - добавляется в материале.

Гуляя по дорожкам сада, гости смогут сделать самые красочные фото – на фоне разноцветных хризантем и впечатляющих зеркальных арок (отсылка к арке главного входа ВДНХ). Кроме того, в саду установят удобные скамейки для отдыха на свежем воздухе.

Международный конкурс-фестиваль городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем» проходит в Москве уже в третий раз. На улицах города созданы 42 дизайнерских выставочных сада от ведущих ландшафтных дизайнеров из 11 стран мира.