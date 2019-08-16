РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 авг. Жителям ряда многоквартирных домов в поселке Нахабино городского округа Красногорск в пятницу могут подавать воду повышенной мутности, кроме того, напор может ослабевать, сообщается на официальном сайте ПАО «Водоканал».

«Шестнадцатого августа с 09:30 до 17:00 вода по адресам: поселок Нахабино, улица Панфилова, дома 15, 17, 19, 23, 25, 29, улица Чкалова, дом 7, улица Инженерная, дом 3, улица Институтская, дома 2А, 3, 4, 7, 8, будет подаваться с повышенной мутностью, возможно кратковременное снижение давления», – говорится в сообщении.

Отмечается, что временные неудобства связаны с ремонтными работами.