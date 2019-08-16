РИАМО - 16 авг. В столице полиция возбудила уголовное дело в отношении женщины, которая заказала в Сети не зарегистрированное в России лекарство для больного эпилепсией ребенка, сообщила директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лида Мониава.

«Еще одна мама больного ребенка задержана на почте с посылкой фризиума. В этот раз все хуже – уголовное дело возбуждено. Маму зовут Лена. У ребенка эпилепсия. Врач назначил фризиум. Мама заказала лекарство в интернете. Пришла на почту за посылкой в выходные. Ей сказали, что склад закрыт, приходите в понедельник. Зная историю с задержанием на почте другой мамы, Лена почувствовала что-то неладное», - написала Мониава в Facebook.

По ее словам, аналогов в России этого лекарства нет, и нужно было посылку забрать. 12 августа женщина пришла в отделение почты на Челобитьевском шоссе. Получила посылку с лекарством, расписалась в квитанции и взяла в руки коробку. В этот момент сзади к ней подошли два сотрудника с удостоверениями (таможенная служба, отдел по борьбе с контрабандой наркотиков).

Мониава отметила, что маму больного ребенка допрашивали пять часов, посылку конфисковали, из ее дома изъяли системный блок от компьютера.

«Возбудили уголовное дело по факту. <…> Оно будет передано в Главное следственное управление. Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков говорили маме, что должны ее арестовать и посадить в тюрьму, но войдут в положение и делать этого не будут. Сказали, еще несколько посылок с фризиумом пришло в Москву и они про них в курсе», - добавила Мониава.

Она напомнила, что в такую же ситуацию попали мама Арсения Коннова год назад и мама Миши Боголюбова месяц назад. Их уголовные дела были закрыты, но лекарств дети не получили до сих пор. Кроме того, данные лекарства все еще не зарегистрированы в стране.

«При любых проблемах с незарегистрированными препаратами от эпилепсии связывайтесь с «Домом с маяком»: info@childrenshospice.ru Мы за вас!» - заключила директор фонда.