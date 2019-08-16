РИАМО – 16 авг. Экипаж совершившего аварийную посадку в Раменском округе самолета Airbus A-321 «Уральских авиалиний» вернулся домой – в Екатеринбург, сообщает kp.ru.

«Командир судна Дамир Юсупов, второй пилот Георгий Мурзин, а также бортпроводники Яна Ягодина, Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Надежда Вершинина и Дмитрий Гончаренко прибыли ночью в столицу Урала и сейчас отсыпаются после тяжелого трудового дня», – говорится в сообщении.

Они на самолете рейса U6-265 прилетели в Екатеринбург ночью и приземлились в 02:40.

«Пока что от полетов их отстранили. До окончания процедуры проверки причин ЧП. В них сейчас разбирается Межгосударственный авиационный комитет», – отметил представитель пресс-службы «Уральских авиалиний».

Утром 15 августа в поле в Раменском округе Подмосковья совершил жесткую посадку Airbus A-321 «Уральских авиалиний».

После вылета из аэропорта «Жуковский» в оба двигателя лайнера попали птицы, в результате чего возникло их задымление. В момент инцидента на его борту находилось 226 человек. Все остались живы, пострадали 76 человек.