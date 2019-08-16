РИАМО - 16 авг. На территории Московской области до ночи 18 августа продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя, в столице по той же причине объявлен «желтый» уровень с 21:00 16 августа до 21:00 17 августа, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду. Этот уровень объявили в Подмосковье до 03:00 18 августа.

Такой же уровень опасности погоды объявили на территории Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тамбовской, Липецкой, Орловской, Курской и Белгородской областей.

В Московском регионе 17 августа будет облачно, пройдет дождь. Температура ночью составит 13-15 градусов, днем — 17-19. 18 августа будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Ночью – 13-15 градусов, днем — 20-22.