РИАМО - 16 авг. Полицейские в городском округе Люберцы задержали ранее судимого 29-летнего уроженца одной из стран СНГ, подозреваемого в совершении угона автомобиля, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Злоумышленник ночью напал на местную жительницу, которая парковала свой автомобиль во дворе одного из домов поселке Октябрьский. Мужчина силой вытащил женщину из салона, после чего ударил ее по лицу, сел за руль и уехал на ее машине. Ущерб составил 500 тысяч рублей.

«По горячим следам сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы МУ МВД установили и задержали подозреваемого на Новорязанском шоссе, транспортное средство мужчина бросил возле одного из торговых центров», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу. Похищенный автомобиль полицейские возвратили владелице.