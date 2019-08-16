РИАМО - 16 авг. После жесткой посадки самолета в Раменском округе Подмосковья за медицинской помощью обратились 76 пассажиров, утром в пятницу в Симферополь из «Домодедова» улетели шесть пассажиров, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Ранее ТАСС сообщал, что в результате ЧП пострадали 75 человек.

«По данным ГКУЗ Московской области «ТЦМК», 76 пассажиров самолета, из них 19 детей, обратились за медицинской помощью. Госпитализирован один человек в Раменскую ЦРБ», — говорится в сообщении.

В 16:50 15 августа семь пассажиров самолета улетели в Симферополь из аэропорта «Жуковский». В 20:25 – 58 пассажиров рейсом №9105 «Уральских авиалиний» вылетели из аэропорта «Домодедово».

В пятницу в 06:55 шесть человек улетели из аэропорта «Домодедово».

На месте происшествия работают пять единиц техники, 19 человек, в том числе от МЧС – две единицы техники и семь человек.

Пятнадцатого августа самолет Airbus А-321 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс Жуковский – Симферополь, сразу после вылета совершил экстренную посадку в кукурузном поле в Раменском округе. Экипаж смог посадить воздушное судно и избежать трагедии. По данным экстренных служб, в двигатель лайнера попали птицы. В момент инцидента на его борту находилось 226 человек. Всех пассажиров эвакуировали.