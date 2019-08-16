РИАМО - 16 авг. Вблизи подмосковного аэропорта «Жуковский» находится много рек и озер, где в естественной среде обитают чайки, по предварительным данным, именно эти птицы стали причиной жесткой посадки самолета «Уральских авиалиний» накануне, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Пятнадцатого августа самолет Airbus А-321 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс Жуковский – Симферополь, сразу после вылета совершил экстренную посадку в кукурузном поле в Раменском округе. Экипаж смог посадить воздушное судно и избежать трагедии. По данным экстренных служб, в двигатель лайнера попали птицы.

«Птицы действительно являются существенной проблемой для всех аэропортов. <…> Способов отпугивания птиц (в зоне аэропортов – ред.) немного: трансляция звуковых сигналов, разведение соколов, сочетание технических средств и содержание ястребов-тетеревятников и ястребов-перепелятников и так далее. Единственно верного пока не найдено. Как и нет ответа на вопрос: откуда взялись птицы? Надо отметить, что с точки зрения миграции птичьих стай аэропорт «Жуковский» расположен неудачно», - говорится в сообщении.

Вблизи аэропорта «Жуковский» находится значительное количество водных объектов (озера Глушица, Гидра, Генеральское, Игумное, Шиньево, реки Москва, Глушица, Чернавка, канал Хрипанька), где живут и питаются чайки, поскольку водные объекты являются для них естественной средой обитания.

«Кроме того, на территории Раменского и Жуковского расположены объекты, связанные с обращением с отходами. Наименее интересный с точки зрения птиц – полигон ТБО «Сафоново». Он расположен более чем в 10 километрах от аэропорта и был закрыт в 2012 году. На протяжении многих лет отходы туда не завозятся. Полигон закрыт грунтами. Кормовой базы для птиц нет», - добавили в министерстве.

Примерно в километре от аэродрома находится перегрузочная станция ООО «Экосервис», которая в прежние годы привлекалась к ответственности за экологические нарушения. Из наиболее вопиющих – создание двухметровых навалов мусора без каких-либо укрытий и системы сбора дождевых и талых вод. По этому факту в феврале 2019 года был составлен протокол об административном правонарушении, переданный затем в Красногорский городской суд.

Проведенные надзорные мероприятия позволили нормализовать обстановку на объекте ООО «Экосервис»: не допускать большого скопления твердых коммунальных отходов на площадке, при необходимости укрывать их сеткой. В настоящее время ситуацию на станции контролирует областное МинЖКХ, которому с сентября 2018 года поднадзорны все действующие в регионе объекты мусорной отрасли.

«Еще один объект – незаконная свалка строительных и бытовых отходов по улице Наркомвод (вблизи озера Глушица), где несколько лет незаконно сбрасывались коммунальные и строительные отходы. Инспекторы эконадзора неоднократно привлекали к административной ответственности владельцев участков, на которых были обнаружены навалы», - добавляется в материале.

При участии Минэкологии региона часть участков была изъята у недобросовестных собственников и передана в муниципальную собственность, после чего администрация Жуковского начала работы по ликвидации свалок. В первую очередь были убраны коммунальные отходы, остался преимущественно строительный мусор. Сейчас бытовые отходы на свалку не завозятся. Остатки органики сгнили, то есть корма для птиц нет.

«Птицы живут вблизи озера Глушица, что характерно для всех водоемов Подмосковья, но большого скопления чаек, которые могли бы создавать угрозу самолетам, во время рейда 16 августа 2019 года обнаружено не было. Фотофиксация, сделанная инспекторами эконадзора в день инцидента, это подтверждает», - отмечается в сообщении.

В Минэкологии Московской области добавили, что жесткая посадка самолета на кукурузном поле требует детального расследования уполномоченными органами. Пока причины авиапроисшествия не установлены, не стоит делать поспешных выводов.